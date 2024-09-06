06 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге экс-главу общественного движения судят за хищение миллионов, выделенных по нацпроекту

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о хищении миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта. Также речь идет о легализации (или отмывании) похищенных средств.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась бывшая председатель совета регионального отделения общественного движения. По версии следствия, с марта 2022 по декабрь 2023 года женщина похитила из бюджета более 4,7 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Образование".

"Обвиняемая в период с марта по август 2022 года под видом закупки брендированной продукции похитила свыше 2,3 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта "Образование". А в период с сентября по декабрь 2023 года женщина похитила свыше 2,4 млн рублей, заключив в рамках проведения мероприятий по торжественному закрытию летней оздоровительной кампании и региональных смен движения с коммерческой организацией два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн рублей", - говорится в материалах уголовного дела.

Как установлено в ходе расследования, она приказала подконтрольному ей директору коммерческой фирмы поставить только часть товаров, при этом подписав товарные накладные о приемке товара в полном объеме. После поступления средств по договорам на счет компании подсудимая получила возможность распоряжаться более 2,4 млн рублей.

По версии следствия, для легализации похищенных денег она дала указание главе коммерческой организации перевести более 4,7 млн рублей другому юридическому лицу. Деньги будто бы пошли в счет оплаты от имени ее знакомой первоначального взноса на покупку для себя квартиры.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Имя обвиняемой в прокуратуре не называют. По данным СМИ, речь может идти об экс-главе свердловского отделения "Движение первых" Наталье Ермаченко, о задержании которой сообщалось весной этого года.

Теги: миллионы, хищение, суд, нацпроект


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