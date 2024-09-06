Алиев: Согласовано 80% мирного договора Азербайджана и Армении

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил мнение, что примерно 80% текста мирного договора с Арменией уже согласовано.

"Мы уже добились запуска процесса делимитации границ, даже демаркации. Согласован лишь 13-километровый участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Надеемся, что эта инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора", - приводит РИА Новости фрагмент выступления Алиева на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме в итальянском Черноббио.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.