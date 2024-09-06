В Красноярске мужчина открыл стрельбу из окна дома

В Красноярске мужчина открыл стрельбу из окна дома, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Аэровокзальной, 7. По данным ведомства, неизвестные несколько раз выстрелил из окна в сторону припаркованных автомобилей.

Территория дома оцеплена, на месте работают сотрудники полиции.

Mash пишет, что мужчина задержан, спецслужбам пришлось брать его квартиру штурмом, так как дверь он не открывал. По информации телеграм-канала, стрелять из ружья мужчина начал из-за разрыва с женой.