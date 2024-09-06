06 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Депутат: Погибающие на СВО заключенные "отправляются в самоволку"

В воинских частях снова стали происходить странные истории с документами, касающимися участников СВО. В этот раз досталось заключенным, погибшим в зоне боевых действий. Несмотря на слова сослуживцев, командир части приказом отправляет такого бойца в самоволку, о чем успели рассказать порядка 40 родственников заключенных-военных и участников так называемых "Штормов Z".

Как рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, к которому обратились родственники бойцов, у всех одна и та же история. Парни заключали контракт на полгода, будучи в колонии, после чего сразу же переставали выходить на связь. Почти по каждому есть сведения от сослуживцев, что те погибли при выполнении боевого задания, о чем командирам доложили в рапорте. Однако за несколько дней до завершения контракта или вскоре после всех "Штормов Z" в воинской части погибших объявляли самовольно оставившими часть (СОЧ).

"Получается странная картина. С одной стороны люди, по данным сослуживцев, погибли на поле боя. С другой стороны - есть приказ командира, что за пару дней до завершения контракта они ушли в самоволку. Кажется, тут что-то не складывается. Еще важный момент. Если боец в статусе СОЧ, то родным на порядок сложнее признать его погибшим, чтобы оформить полагающиеся выплаты и льготы", - пояснил Иванов.

Депутат заявил, что уже готовит запрос в главную военную прокуратуру для выяснения всех обстоятельств.

"Можно по-разному относиться к заключенным на СВО. Да, до спецоперации они совершили преступление. Но потом они же отдали свою жизнь за Родину, за каждого из нас. А это чего-то стоит. И отворачиваться от этих людей нельзя", - добавил парламентарий.

Теги: СВО, Иванов, заключенный, самоволка, гибель, прокуратура


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