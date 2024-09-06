РКН: Проект о реестре каналов в соцсетях был опубликован преждевременно

Проект о ведении реестра каналов в соцсетях, аудитория которых превышает десять тысяч пользователей, был опубликован преждевременно в связи с технической ошибкой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что подготовка проекта документа еще не завершена.

Ранее на портале нормативных правовых актов был опубликован проект порядка ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, в том числе механизм включения в этот перечень владельцев блогов и каналов. Позднее документ был удален.

Ранее сообщалось, что документ может вступить в силу 1 ноября. РКН предложил включать в реестр наименование персональной страницы и ее адрес в интернете, телефонные номера и адреса электронных почт владельца и администратора страницы в соцсети. Также предполагается включить данные о пользователе соцсети. Для физлиц это будет ФИО, для юрлиц — название организации, организационно-правовая форма и регистрационный номер, а для ИП — фамилия, имя и отчество, а также регистрационный номер. Информация о наименовании страницы и ее адрес в интернете будут общедоступными.

В реестре также будет указан IP-адрес компьютера, с которого пользователь и администратор зарегистрировались в соцсети. Об изменении в каких-то из этих данных или удалении страницы необходимо сообщить Роскомнадзору.