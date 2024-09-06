Переполненными автобусами в Тюмени заинтересовался заместитель Генпрокурора Сергей Зайцев

Главу Тюмени Максима Афанасьева проинформировали о ситуации в сфере пассажирских перевозок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Соответствующее поручение отдал заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев.

Ранее в соцсетях сообщалось, что автобусы ходят переполненные, задерживаютс во время движения транспорта. Прокуратура Тюменской области провела проверку и выяснила, что со 2 по 4 сентября по маршрутам № 45, 46, 54, 66, 68, 81, которые возят пассажиров в Ново-Комарово, Тарманы, Мыс зафиксирован 71 факт отклонений от графика движения (опозданий) запланированных рейсов.

Для принятия необходимых мер и обеспечения транспортной доступности этих микрорайонов о проблеме проинформирован мэро города.

Развитие ситуации остается на контроле.