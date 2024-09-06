На Урале силовики накрыли цех с контрафактным алкоголем известных марок

В уральском городе Заречный силовики накрыли цех по изготовлению контрафактной алкогольной продукции известных марок. Об этом Накануне.RU сообщил источник в силовых структурах Свердловской области.

Известно, что работу по закрытию цеха проводили сотрудники ФСБ. В итоге из оборота было изъято 4 тонны контрафактного спиртного. Среди найденного в цехе оказалась водка разных наименований ("Pertsoff", "Родники Сибири", "С серебром", "Кремлевка"), а также коньяк ("Арарат", "Старый Кенигсберг", "Napoleon cognac") и виски "Jack Daniel’s".

"Сколько жизней спасено, одному богу известно", - отметил источник.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.