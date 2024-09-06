Economist: Европа до сих пор не может без российского газа

Хотя почти все страны Европы отказались от российского газа, три страны очень сильно от него зависят - это Австрия, Венгрия и Словакия, пишет The Economist.

В прошлом году в Венгрии на долю России пришлось 47% газового импорта. А Словакия и Австрия зависят почти полностью - 89% и 97% соответственно. И львиная доля этого газа проходит через территорию Украины. Если у Германии и Италии есть морские терминалы для приема дорогого сжиженного газа из США, то Венгрия, Словакия и Австрия выхода к морю лишены и завиcят исключительно от трубопроводов, а они идут с востока. И местные компании на много лет еще связаны контрактами, разорвать которые в одностороннем порядке можно, но настолько невыгодно, что это отбивает всякое желание. Так, для одной только Австрии цена вопроса превысит миллиард евро.

Европейские чиновники разочарованы. Украина изучает возможность поставок газа из Азербайджана для поддержания транзита, но это чисто гипотетическая возможность. Контракты с Россией никто не отменял, и они продолжают действовать. Прошло уже две зимы с начала СВО, а российский газ по-прежнему не дает Европе покоя, заключает издание.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны не хотят отказываться от российского газа, но если Украина отказывается от этого транзита, то заставить ее Россия не может. И транзит газа в Европу сократится. Он будет идти по другим маршрутам, в частности через "Турецкий поток". Россия же будет наращивать поставки в другие регионы мира.

Тем временем чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела в письме еврокомиссару по вопросам энергетики Кадре Симсон предложил восточноевропейским странам получать газ с Запада через Чехию. Он также призвал также не допустить ситуации, чтобы Европа продолжила покупать российский газ под видом нероссийского.