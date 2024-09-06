Екатеринбуржцам рассказали, как избежать застройки парка Энгельса

Представители компании-проектировщика "Техностройкомплект" встретились с жителями Екатеринбурга, чтобы узнать их мнение об изменении границ парка Энгельса для дальнейшей застройки. Уральцы выступили категорически против, опасаясь повторной ситуации с больницей УГМК, которая ранее уже забрала часть территории парка. Однако в "ТСК" заявили, что именно мнение местных жителей на этапе проектировки будет решающим, и при протесте никаких работ и вовсе может не быть. Подробнее с места встречи рассказал корреспондент Накануне.RU.

Рядом с парком уже стоит Академия хоккея "Спартаковец". Именно она выступает в роли заказчика, желающего в рамках второй очереди возвести ещё одно строение с правого торца основного комплекса (на месте парковки). При этом единственный не "забракованный" вариант проведения инженерных сетей пролегает через зеленую часть вдоль здания, где высажены 50-летние деревья.

Как заявили представители компании-проектировщика "ТСК", зеленая зона останется прежней, однако вместо высоких деревьев, которые уже невозможно будет там посадить, вырастут небольшие деревца и кустарники. Дорожки парка обещают восстановить, а детские аттракционы и вовсе не трогать. Огораживать территорию также никто не собирается.

"На сегодняшний день у нас возникла необходимость выноса городских инженерных сетей из-под пятна застройки второй и первой очереди: коллектор ливневой и бытовой канализации. Единственным возможным вариантом является вынос на территорию парка. Поскольку это особо охраняемая природная территория, у нее определенный режим использования, и, для того, чтобы провести здесь какие-то работы, необходимо исключить часть территории, на которой будут выполняться работы, из территории парка. Нам рекомендовали провести работу с населением и узнать, что думает местное население по этому поводу. После завершения работы территорию можно фактически использовать как часть парка, даже если юридически она таковой уже не будет являться. Весь остальной парк сохраняет свой статус, никаких заборов или ограждений не будет. Все инженерные сети будут под землей и застройка на них никакая невозможно в принципе. Площадь парка около 22 тыс. кв.м., исключаемая зона около 3 тыс. кв.м.", - рассказала представитель компании Алена Ильина.

По ее словам сегодняшняя встреча предназначалась для того, чтобы объяснить местным жителям суть планируемых работ и узнать их мнение. На этом настояли в мэрии, где "ТСК" уже дважды отказали: сначала из-за некомплекта документов, а позднее - при голосовании на комиссии. Екатеринбуржцы также выступили категорически против и собрали около 100 подписей, которые представители компании передадут в администрацию города. Там уже будет решаться вопрос, стоит ли при таких условиях вовсе реализовывать проект второй очереди.

В случае одобрения в мэрии, полноценный проект со всеми деталями и описанием опубликуют на платформе обратной связи, чтобы местные жители смогли повторно проголосовать. Если проекту дадут "зеленый свет", с 1/7 части парка будет снят статус особо охраняемой территории для проведения дальнейших работ. При этом категория земли меняться не будет.

Как утверждают представители компании, это значит, что у девелопера не будет право застраивать парк.

"У нас есть первая категория земель, есть зонирование по правилам застройки землепользования и последний ограничивающий "слой" - это статус особо охраняемой природной территории. Это три разные сущности и каждая из них предусматривает определенные правила и запреты. В частности ООПТ запрещает нам новое строительство, не связанное с ведением парка. "Спартаковец" к парку не относится и, соответственно, мы не можем эти сети вынести без снятия этого статуса. Другие правовые сущности, ограничения и правила, которые действуют сейчас на этой территории, они остаются и де-факто это территория возвращается в парковую зону. Все градостроительные нормы, категории земель остаются. Снимается только статус ООПТ", - пояснил представитель "ТСК" Олег Зайев.

Он пообещал, что работы пройдут от фасада "Спартаковца" ровно до выложенных дорожек. Если же те будут разрушены тяжелой техникой, девелопер обязуется все восстановить. Более того, могут быть даны рекомендации после завершения работ о возвращении участка в состав парка на юридическом уровне, что должны согласовать как заказчик, так и мэрия.

Вот только местные жители ранее уже обжигались похожими обещаниями. Ранее парк обещали не трогать, однако часть территории все же забрали для строительства семейного центра сети "УГМК-Здоровье". Пугают горожан и многочисленные истории о недобросовестных застройщиках с их "ночными сносами" и высотками во дворах, от которых власти Екатеринбурга якобы "защищают только на словах".

Непонятна для горожан и инициатива проводить встречу утром пятницы, когда большинство протестующих на работе. Уральцы уверены, что уже это решение показывает отношение проектировщика и заказчика к местным жителям и их мнению.

Напомним, парк Энгельса был реконструирован и предоставлен властям и жителям города в октябре 2023 года. За пять месяцев работ строители успели заменить асфальт, обновить уличные фонари, установить новые детские и спортплощадки, а также озеленить территорию.