В Райффайзенбанке не увидели риски для работы из-за решения суда

На работе банка и его клиентах не отразится запрет суда на передачу акций российского Райффайзенбанка.

Ранее арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед". 100%-ным акционером Райффайзенбанка является его материнская структура — Raiffeisen Bank International (RBI), пишет РБК.

Весной 2024 г. глава Raiffeisen Bank Йохан Штробль заявил, что банк начнет сокращать бизнес в России в соответствии с требованиями Европейского ЦБ. По его словам, это должно случиться в III квартале текущего года.