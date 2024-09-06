В Екатеринбурге прокуратура заставила УК отремонтировать крышу дома семьи участника СВО

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры был проведен ремонт крыши дома, в котором живет семья участника специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с жалобой о протечке с кровли обратилась супруга бойца. Было установлено, что многоквартирный дом на улице Белореченская в уральской столице, в котором проживает семья участника СВО, находится в управлении СПК "ОЖЭК №1". В ходе выездной проверки факт протечки подтвердился, выявлено повреждение покрытия над квартирой семьи.

Прокуратура внесла представление руководителю СПК "ОЖЭК №1" об устранении нарушений. После этого управляющая компания обследовала кровельное покрытие дома и выявила частичное разрушение кровли.

В дальнейшем ремонт крыши дома семьи участника СВО был проведен. А мастеру УК объявлено замечание.