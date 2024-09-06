У Минобороны Украины кончились деньги на боевые выплаты солдатам ВСУ

В Министерстве обороны Украины кончились деньги на боевые выплаты для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сентябрь.

"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", - приводит РИА Новости заявление председателя комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы в эфире украинского новостного телемарафона.

Она уточнила, что сложности появились из-за того, что Америка задержала финансирование в начале года.