Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выберут 8 сентября

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выберут 8 сентября на 35-ом заседании думы Югры под председательством Бориса Хохрякова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, в соответствие с федеральным законодательством, внес в думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кандидатов для избрания на должность главы региона. На должность главы региона претендуют: временно исполняющий обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, депутат думы Югры Алексей Савинцев, гендиректор "ЮграНефтеРазведка", депутат думы Югры Михаил Сердюк.

Заседание депутатских фракций и Совета думы состоятся 7 сентября.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избирается депутатами Думы автономного округа по представлению Президента Российской Федерации сроком на пять лет, сообщается на сайте окружного заксобрания.