Shot: На экс-солистку Мариинского театра Максакову* завели уголовное дело

На бывшую солистку Мариинского театра Марию Максакову* завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщает Shot.

По данным Telegram-канал, оперной певице грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу, в котором она призывала помогать ВСУ.

Напомним, Максакова* была депутатом Госдумы от "Единой России". В 2017 году она вместе со своим мужем Денисом Вороненковым, который тоже был депутатом, уехала на Украину. Вороненков был убит в центре Киева в 2017 году. В России он был объявлен в федеральный розыск.

*признана в РФ иностранным агентом