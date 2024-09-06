Дети мигрантов должны учиться за свой счет, заявили в Госдуме

Детей мигрантов в классах школ уже столько, что это не может не сказываться на общем уровне образования, которе неуклонно падает. Это неизбежно, так как дети мигрантов совсем или почти не говорят по-русски. Законопроект о платном образовании для детей мигрантов разработан и направлен на заключение в Правительство, сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пишет, что в некоторых классах детей мигрантов уже по 30-50% от списочного состава. И они попросту не в состоянии освоить программу обучения. Сколько это еще будет продолжаться?

"Предлагаем завершить эту эпопею благотворительности. Пожалуйста — если их родители хотят, пусть устраивают детей в наши школы на коммерческой основе, за свой счет", — написал депутат.

В августе социологи из научного центра при ведущем российском вузе выяснили в результате опроса, что дети мигрантов присутствуют в 41% классов, притом что опрос проводился в Новгородской, Челябинской и Ярославской областях, где их не так много. А 64% опрошенных учителей признали, что прилагают дополнительные усилия для работы в классе, где есть дети мигрантов, плохо говорящие по-русски. В исследовании пришли к выводу, что "иностранных граждан школьного возраста" в России около 500 тыс., или уже 3% от общего количества учеников. По данным же Минпроса, их около 200 тыс.

Проблема детей мигрантов в школах поднималась много раз в СПЧ. Председатель СПЧ Валерий Фадеев уверен, что в российских школах вообще не должно быть ни одного ребенка, не знающего русского языка. Он просто не может учиться и создает проблемы для окружающих. А у Минпроса нет денег на создание центров по изучению русского языка для детей мигрантов до их зачисления в школу, сказал Фадеев.

В августе руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить квоту на прием детей мигрантов в российские школы — не более 10% от общего числа учеников в каждом классе. Обращение он направил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.