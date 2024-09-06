СМИ: Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова

Мессенджер Telegram изменил политику безопасности после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова. Об этом свидетельствует раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.

Ранее в разделе говорилось, что приватные и групповые чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь там сообщается, что "во всех приложениях Telegram есть кнопка "пожаловаться", которая "позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам".

Кроме того, на странице FAQ предоставлен адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку.

Судя по сохранившимся копиям страницы FAQ, обновления в политику Telegram были внесены менее чем сутки назад, отмечает РБК.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал первый после задержания пост. В нем он заявил, утверждения в некоторых средствах массовой информации о том, что Telegram является каким-то анархическим раем, "абсолютно неверны". "Мы ежедневно удаляем миллионы вредоносных сообщений и каналов", — отметил Дуров. По сути, он выразил готовность сотрудничать с властями по всему миру в плане модерации нелегального контента, однако дал понять, что ключи шифрования предоставлять никому не собирается, а в случае чрезмерного давления "Телеграм" будет уходить с рынков.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.