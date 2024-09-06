"Смотрящий за Тюменью" получил 17 лет колонии строгого режима

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, создании и руководстве преступным сообществом, вымогательствах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

65-летний Сергей Патрушев признан виновным по ст. 210.1 УК РФ, ч. 4 ст. 210 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ. Суд установил, что в 2010-2021 г. подсудимый занимал высшее положение в преступной иерархии Тюмени и Тюменского района, участвовал и поддерживал противоправную деятельность криминальной среды, получал и аккумулировал денежные средства, предназначенные для распределения в уголовных интересах.



Летом 2020 года мужчина создал и руководил преступным сообществом, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 года участники сообщества в разных составах совершали на территории Тюмени и Тюменского района вымогательства. От их действий пострадали 17 жителей региона.



Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые постановили по делу обвинительный вердикт. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на срок два года. Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших и взыскал с осужденного солидарно с другими соучастниками более 45 тыс. рублей, конфисковал денежные средства осужденного в сумме свыше 200 тыс. рублей. Один из участников преступного сообщества осужден в 2023 году к 16 годам лишения свободы, в отношении других уголовное дело находится на рассмотрении в суде.