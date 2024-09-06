В 49 регионах России открылись избирательные участки

Глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила об открытии в различных регионах России избирательных участков.

"Сегодня в 49 субъектах Российской Федерации, где принято решение о голосовании в течение трех дней, открылись избирательные участки. Повторюсь, в 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в единый день голосования. И только шесть регионов, оставшиеся, минует сия чаша на этот раз", - приводит ТАСС слова Памфиловой, сказанные на брифинге.

Выборы разных уровней проходят в России 6-8 сентября.