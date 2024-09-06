Уралец получил срок за ложную информацию о готовящемся поджоге клуба

На Среднем Урале вынесен приговор мужчине, сообщившему ложную информацию о поджоге клуба. Ему назначен условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в Красногорском районном суде Каменска-Уральского, житель города отмечал новогодние праздники в одном из клубов. В какой-то момент он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сотрудниками охраны и решил "отомстить".

Уралец со своего телефона позвонил по номеру "112" и заявил о якобы готовящемся поджоге клуба. К заведению были направлены комплексные силы полиции и бригада "скорой помощи". В итоге информация, предоставленная обиженным гостем, не подтвердилась. Звонившего вычислили.

Действия "мстителя" суд квалифицировал по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге объекта социальной инфраструктуры). Мужчине назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.