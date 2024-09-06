Суд арестовал имущество экс-замминистра обороны Попова

Суд по ходатайству следствия наложил арест на загородный дом и подсобные строения бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили Следственный комитет России.

Также арестованы иномарки и мотоцикл "Харлей-Дэвидсон", принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа. В тот же день суд отправил его под арест до 29 октября. По данным следствия, экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".

Попов был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ 17 июня. Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения этого имущества проверяется.