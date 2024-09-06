06 Сентября 2024
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Политика За рубежом
Фото: www.georgios.info

Фанар осудил идею Русского мира как "ересь"

Экуменический патриархат принял решение "осудить неканонические действия РПЦ в Африке и идеологию Русского мира". Оно принято по итогам заседания собора епископов в Стамбуле.

Под "неканоническими действиями" в Африке Фанар понимает создание Африканского экзархата РПЦ после того, как Александрийский патриархат, духовно окормлявший до этого Черный континент, ушел в раскол, и православные христиане оказались без канонической Церкви.

Фанар и раньше обвинял РПЦ во вмешательстве в украинские дела по "политическим причинам". Будто бы поэтому РПЦ не дает автокефалию УПЦ.

Как считает "Правблог", Фанар нанес удар первым и сделал шаг к получению стратегического преимущества. Притом что давно необходимо было осудить ересь "восточного папизма", в которую ушел Фанар, объявив себя начальником над православным миром. Но пока все ограничилось обнародованием документа "Об искажении православного учения в Церкви в деяниях Константинопольского патриархата", который не был принят соборно. А вот фанариоты ждать не стали, и теперь раскольники хотят вынудить РПЦ оправдываться.

Теги: фанар, церковь, русский мир


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