Фанар осудил идею Русского мира как "ересь"

Экуменический патриархат принял решение "осудить неканонические действия РПЦ в Африке и идеологию Русского мира". Оно принято по итогам заседания собора епископов в Стамбуле.

Под "неканоническими действиями" в Африке Фанар понимает создание Африканского экзархата РПЦ после того, как Александрийский патриархат, духовно окормлявший до этого Черный континент, ушел в раскол, и православные христиане оказались без канонической Церкви.

Фанар и раньше обвинял РПЦ во вмешательстве в украинские дела по "политическим причинам". Будто бы поэтому РПЦ не дает автокефалию УПЦ.

Как считает "Правблог", Фанар нанес удар первым и сделал шаг к получению стратегического преимущества. Притом что давно необходимо было осудить ересь "восточного папизма", в которую ушел Фанар, объявив себя начальником над православным миром. Но пока все ограничилось обнародованием документа "Об искажении православного учения в Церкви в деяниях Константинопольского патриархата", который не был принят соборно. А вот фанариоты ждать не стали, и теперь раскольники хотят вынудить РПЦ оправдываться.