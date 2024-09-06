СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ

Находящийся под следствием во Франции основатель Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, сообщает Politico.

При этом, по информации издания, предприниматель согласился держать посольство ОАЭ в курсе ситуации.

Ранее в посольстве РФ во Франции сообщили, что французские власти проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к Дурову после его задержания в Париже.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.