06 Сентября 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Наша задача, чтобы Копейск активно развивался, мы все сделаем для этого

Рабочий визит в Копейск губернатор начал с осмотра нового детского сада на 140 мест в поселке Октябрьский, построенного в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Одна из проблем, которая была в городе, - это нехватка мест в детских садах. За последние несколько лет мы ввели в эксплуатацию 6 детских садов. Эту работу продолжим. В планах и строительство новых школ», - заявил губернатор в ходе осмотра детского учреждения.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Начало работы нового дошкольного учреждения для детей от года до 6 лет позволит значительно разгрузить МОУ СОШ №2 и МДОУ ДС №7.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №2 Ирина Сомова отметила, что пока дошкольное отделение функционирует не в полном объеме. "Ребятки с мамами приходят на 2 часа, чтобы адаптироваться к воспитателям, к новым помещениям. Играют, привыкают. Детсад рассчитан на такой возраст ранний, от полутора до 3 лет, и 4-ю группу дошкольников, то есть до 7", - уточнила Ирина Сомова в пояснениях главе региона.

В детсаду есть залы для физкультурных и музыкальных занятий, комната психологической разгрузки, кабинет учителя-логопеда. Важно отметить, что детсад полностью укомплектован штатом сотрудников.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

После осмотра детского учреждения Алексей Текслер оценил ход работ в рамках второго этапа реконструкции проспекта Коммунистического в Копейске.

Напомним, работы здесь начались в рамках регионального проекта «Дорожный рывок» в прошлом году. На эти цели по инициативе Алексея Текслера Копейску направили средства из областного бюджета.

Количество полос проезжей части увеличили до четырех, установят современные светофоры, проведут освещение, разобьют парковки для автотранспорта, остановочные комплексы, обновят сеть дождевой канализации, осуществят озеленение. Для пешеходов будут сформированы тротуары шириной три метра, а для велосипедистов – велодорожки шириной два с половиной метра. Работы второго этапа предполагается завершить уже в этом дорожном сезоне.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Ознакомившись с ходом работ, Алексей Текслер поручил главе округа Светлане Логановой и министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву продолжить благоустройство Коммунистического проспекта, обустроить рекреации для жителей ближайших домов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Ширина проспекта позволяет. Он проектировался в советское время и задумывался в соответствии со своим названием, как полноценный проспект. Мы фактически сейчас делаем то, что задумывали в 80-е годы. При этом все должно быть современным и удобным не только для автомобилистов, но и для тех людей, которые здесь живут. Задача - продолжить проект до конца. Начинайте проектирование», - поручил губернатор.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Глава Копейского городского округа Светлана Логанова пояснила журналистам: «Мы понимаем, что некоторые сроки затянулись из-за погодных условий, но в этом году мы всё должны закончить. У нас очень много дорог, особенно грунтовых, поэтому Алексей Текслер сказал, что будет оказана помощь в асфальтировании этих дорог. Глава региона поддержал разработку проектно-сметной документации на дальнейшее продолжение проспекта Коммунистического до проспекта Ильича и до Калинина, а также на дорогу Калинина, которую необходимо сделать. Поговорили об освещении посёлков, которое необходимо сделать. Нужно обращать внимание не только на центр города, но и на посёлки. Будем двигаться в этом направлении».

В целом губернатор отметил положительные изменения, связанные с ремонтами дорог в Копейске в последние годы и анонсировал расширение планов дорожного строительства. За последние несколько лет объем финансирования дорожного фонда в регионе увеличен почти в 6 раз.

Еще одним пунктом рабочего визита губернатора стал Парк Победы Копейска. Парк со стадионом «Химик» был заложен в 50-х годах прошлого века и более 20 лет не обновлялся. В 2021 году губернатор принял решение о реновации этого места отдыха горожан.

Запланировано 2 этапа работ. С 2021 по 2023 год провели работы по электрике; входным группам, восстановлению нарушенного благоустройства, монтажу контейнерных площадок для ТБО, установке дорожных знаков.

В 2024 году начался 2 этап благоустройства. Теперь обустраивают тротуары, устанавливают малые архитектурные формы на детских площадках, системы видеонаблюдения, оповещения, освещения, проводится озеленение, возводится сухой фонтан. Уровень готовности сейчас составляет около 75%.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Много удалось сделать за последние годы, в том числе и по программе инициативного бюджетирования, финансирование которой увеличено в два раза. Реализуется ряд крупных парковых проектов - Парк борьбы и главный парк города - Парк Победы. Мы сейчас говорили о дополнительном развитии парка уже на следующий год. Это место дальше будет развиваться», - сообщил губернатор Челябинской области.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер рассказал и о других планах по развитию Копейска. В 2025 году завершат строительство Дворца спорта, приступят к возведению ледовой арены рядом со стадионом «Химик», проектирование уже ведется. Общественный транспорт города обновлен - за последние несколько лет закупили 43 автобуса. Губернатор заявил, что в планах покупка еще около 20.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Отдельное направление - жилищно-коммунальный комплекс. Он во многом изношен, поэтому сегодня реализуем крупные проекты. Изменения видны. Планы большие, экономика города развивается, предприятия работают активнее, появляются инвестиционные проекты, сегодня их тоже обсудили - это рабочие места для жителей города. Учитывая, что рядом Челябинск, который развивается, Копейск не должен отставать. Наша задача, чтобы Копейск активно развивался, и мы все сделаем для этого, региональная помощь будет только увеличиваться», - резюмировал Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, копейск, благоустройство, детсад, дорожный рывок, общественный транспорт


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