На торги выставят имущество тюрьмы "Кресты"

Вскоре, в конце 2024-го или начале 2025 гг., на торги выставят имущественный комплекс расположенной в Санкт-Петербурге тюрьмы "Кресты". Начальная цена объекта может составить около 1 млрд руб.

"Окончательную цифру мы сможем назвать после завершения официальной оценки в момент объявления торгов", – сказал "Ведомостям" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Кресты" построили в 1884-89 гг. на Арсенальной набережной. Ранее на месте тюрьмы располагался пивоваренный завод и винные погреба. Комплекс зданий включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, а также административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. Тюрьму признавали одной из самых образцовых и сложных для побега.