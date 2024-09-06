06 Сентября 2024
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Фото: Департамент здравоохранения Югры

В Нижневартовске начала работу больница, которую строили 17 лет

В Нижневартовске открыли долгожданный долгострой - центральную окружную клиническую больницу. Открытие состоялось накануне, по видеоконференцсвязи участие в ней приняли заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает корреспондент Накануне.RU.

Татьяна Голикова поблагодарила управленческую команду Югры и коллектив учреждения:

"В рамках национального проекта "Здоровье" мы осуществляем масштабные инфраструктурные изменения. Это важнейшее событие для граждан нашей страны, поскольку открытие новых медицинских учреждений означает улучшение качества и доступности медицинской помощи. Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам успехов и, конечно же, здоровья всем жителям Югры. Спасибо вам за ввод центра в эксплуатацию", - заявила она.

Михаил Мурашко отметил, что теперь высокотехнологичная медицинская помощь будет доступна не только для югорчан, но и для жителей севера Томской области.

Центральная окружная клиническая больница в Нижневартовске(2024)|Фото: Департамент здравоохранения Югры

Напомним, больницу в Нижневартовске строили 17 лет, с 2007 года. Первоначальная документация готовилась еще в 2006 г., однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 г. работы временно остановились из-за споров вокруг подрядчиков. Сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Помочь в достройке больницы даже просили премьер-министра. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Придя на пост губернатора Югры в статусе и.о., Руслан Кухарук после "работы над ошибками" заявил, что первых пациентов клиника примет уже в сентябре 2024 г. Отметим, что открытие больницы было в перечне поручений президента России Владимира Путина о итогам совещания президента с членами Правительства, состоявшегося 4 июня 2024 г.

Поручение выполнено. 3 сентября работу начали важнейшие подразделения, обеспечивающие плановую и экстренную медицинскую помощь.

Центральная окружная клиническая больница в Нижневартовске(2024)|Фото: Департамент здравоохранения Югры

"Нижневартовска больница позволяет закрыть потребность во всей восточной части округа, около 500 тысяч жителей могут воспользоваться помощью", - отметил Руслан Кухарук.

В больнице более 40 отделений, размещенных в шести корпусах, общей площадью — 110 тысяч квадратных метров. Ежегодно учреждение будет принимать до 35 тысяч пациентов. Ввод в эксплуатацию происходил поэтапно.

Центральная окружная клиническая больница в Нижневартовске(2024)|Фото: Департамент здравоохранения Югры

С 2020 года полноценно функционирует инфекционный корпус, на его базе во время пандемии размещался ковидный госпиталь. В июне 2021 введены еще два блока главного корпуса. Сейчас работу начали 10 отделений, среди них: приемное, анестезиологии и реанимации, хирургическое, урологическое, офтальмологическое, рентгенологическое, ультразвуковой диагностики и гинекологическое, а также оперблок для оказания плановой и неотложной помощи.

До конца сентября запланировано открытие новых отделений. Врачи будут вести прием по следующим направлениям: челюстно-лицевая и сосудистая хирургии, гематология, нефрология.

Центральная окружная клиническая больница в Нижневартовске(2024)|Фото: Департамент здравоохранения Югры

Все кабинеты и операционные оснащены оборудованием мирового уровня: томографы, ангиографы, диализные аппараты, МРТ, ИВЛ. Аналогичные технологии используются в крупных федеральных центрах. Расширится и перечень проводимых операций, а отделение реабилитации позволит пациентам проходить полный курс восстановления в условиях стационара. Югорчане смогут получать высококвалифицированную помощь не выезжая за пределы родного региона.

Все корпуса введены в эксплуатацию, с 3 сентября больница принимает пациентов — были доставлены первые больные в отделение скорой помощи. Сейчас более 370 человек находятся на лечении, проведено 54 операций: 24 плановых и 30 неотложных.

Теги: окружная клиническая больница, больница-долгострой, Нижневартовск, открытие, операции


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