ВС РФ уничтожили французскую САУ Caesar в Курской области

Военнослужащие России уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar, которую использовали ВСУ в Курской области.

Как сообщили в Минобороны России, передвижение САУ обнаружили возле населенного пункта Николаево-Дарьино. Оператор БПЛА установил позицию Caesar в лесополосе, а затем артиллеристы группировки войск "Север" поразили цель.

Ранее стало известно, что бывший офицер парашютно-десантного полка ВС Франции принимал участие в планировании атаки ВСУ на Курскую область. Кроме того, удалось идентифицировать еще троих французов, которые участвовали в боевых действиях в курском приграничье. Все четверо французов подозреваются в нарушении статьи 359 УК РФ ("Наемничество").