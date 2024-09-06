06 Сентября 2024
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы призвала рожать "по старинке" и создавать семью в 18 лет

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева призвала уральцев увеличивать рождаемость "по старинке" и создавать семью сразу после совершеннолетия. Также она вспомнила, как в начале нулевых получала зарплату "курями и майонезом".
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С призывом "рожать, рожать и еще раз рожать" Рябцева выступила в эфире "Областного телевидения". Но делать это, по мнению депутата, нужно не прибегая к заморозке яйцеклеток – "непонятно, что там".

"Я все-таки как-то по старинке, рожать по старинке: есть муж, семья, не гражданский брак, а зарегистрированные отношения. Я, кстати, призываю всех, потому что Свердловская область, мы должны стать лидерами, лидерами по рождаемости", - поставила цель Жанна Рябцева.

Она полагает, что создавать семью нужно уже в 18 лет – "студенческие семьи – лучшие семьи", а с воспитанием детей студентам должны помогать их родители.

"И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание – самое лучшее", - уверена свердловский депутат.

Также Рябцева поделилась воспоминаниями о собственной молодости.

"Сегодня уже слово "выживать" никто не помнит. Я на заводе получала в 2001 году зарплату курями и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях!", - отметила Жанна Рябцева и добавила, что хоть у нее уже двое детей, она "не собирается останавливаться на достигнутом".

Напомним, ранее рожать по трое детей призывал гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах региона Станислав Суханов. По словам чиновника, это нужно, чтобы Свердловская область больше не испытывала дефицит электриков.

Также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений просил уральских женщин больше рожать, чтобы регион не заселили мигранты.

Теги: Рябцева, рождаемость, семьи, депутат


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