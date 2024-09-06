Армия России уничтожила вблизи Харькова иностранных наемников ВСУ
Армия России ударила по пригороду Харькова. В это место прибыло много иностранных наемников и техники.
Есть много погибших и раненых, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Он привел слова местных жителей о том, что в городе перекрыли дороги, пропускают только военные машины и "скорые".
Ранее Лебедев сообщил об ударе, который армия России нанесла по арсеналу и базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. На военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение.