В Астраханской области стартовало трёхдневное голосование на выборах губернатора

С 6 по 8 сентября в Астраханской области проходит голосование по выбором губернатора региона и депутата Думы Астраханской области, а также в органы местного самоуправления.а

Как сообщает областной избирком, в каждый из этих дней с 8.00 до 20.00 будут работать 580 избирательных участков. На данный момент все они открылись и уже принимают первых избирателей. Помещения для голосования оборудованы всем необходимым, в том числе металлодетекторами и системами видеофиксации.

Голосование проходит по 124 избирательным кампаниям различного уровня. Астраханцы выбирают главу региона, депутата Думы Астраханской области седьмого созыва (по одномандатному избирательному округу № 13), глав семи муниципальных образований, 1248 депутатов представительных органов муниципальных образований.

«Своё избирательное право смогут реализовать свыше 700 тысяч граждан. Приходите на выборы и не забудьте взять с собой паспорт», – обратился к жителям региона председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов.

Безопасность в дни голосования обеспечат свыше 1600 представителей силовых ведомств, в том числе 290 росгвардейцев, более 1200 полицейских, 30 сотрудников Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, 110 специалистов частных охранных организаций. ГИБДД проконтролирует безопасность дорожного движения около избирательных участков.

Вице-губернатор Денис Афанасьев уже отдал свой голос за кандидата в губернаторы Астраханской области в избирательном участке, расположенном в гимназии №3.

«Участие в голосовании – это обязанность каждого гражданина нашей страны. Выборы губернатора – ключевой момент для астраханцев. Необходимо воспользоваться своим правом и обозначить свою позицию», – отметил Денис Афанасьев.

Также вице-губернатор принял участие в голосовании за введение экосбора для неорганизованных туристов, посещающих Астраханскую область. Собранные средства направят на развитие региона и помогут поддерживать в порядке водные объекты и прилегающие территории. Сделать свой выбор может каждый астраханец на избирательном участке с 6 по 8 сентября.