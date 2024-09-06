Украинский экс-министр призвал мобилизовать с 20 лет

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о необходимости мобилизации с 20 лет. Он сказал, что "люди с животиками" не могут победить. Нужно набирать как можно больше молодых, потому что они могут то, чего не могут возрастные.

Об этом постоянно говорят разные публичные фигуры на Украине, ссылаясь на большое количество возрастных людей, мобилизованных в ряды боевиков. А тема периодически вбрасывается в медийное поле. В конце августа бывший руководитель крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев призвал отправлять на фронт юношей с 18 лет. По его словам, нечего жалеть народ. Главное - воевать против России, а сколько молодых при этом погибнут - неважно.

"Эта мантра о сохранении генофонда позорна, лжива, тупа и обидна", – сказал Муждабаев.

Месяц назад глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что если украинский режим объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать аж до 2033 года, потому что какими средствами воевать - об этом можно не думать, Запад даст все необходимое.

Депутат Рады Федор Вениславский тоже говорит, что на Западе хотят снижения возраста мобилизации. А главком Александр Сырский назвал набор новых солдат приоритетной задачей режима. Их нужно как можно скорее отправлять на фронт, даже без должного уровня подготовки.

Характерно, что бывший премьер Британии Борис Джонсон, который в апреле 2022 года фактически сорвал переговоры в Стамбуле и заставил Киев воевать, в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что киевский режим должен объявить массовую мобилизацию, так как есть еще много людей, которые могут воевать. И их место - на фронте.