06 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Школьник из Нижневартовска мог умереть от отравления газом из баллона

Предположительно школьник из Нижневартовска умер от отравления газом из баллона. Об этом со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщает N1.

В СКР сообщают, что по данному факту следственным отделом по городу Нижневартовску проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В администрации Нижневартовска сообщили Накануне.RU, что 5 сентября в школе №17 был обнаружен несовершеннолетний в бессознательном состоянии. Работниками школы вызвана бригада скорой помощи. Правоохранительными органами устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Образовательная организация оказывает содействие правоохранительным органам в установлении всех фактов произошедшего.

"Причина смерти несовершеннолетнего будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. Какие-либо домыслы, не подтвержденные фактами, неуместны. Искренне соболезнуем родным и близким мальчика", - говорится в сообщении.

Теги: экспертиза, школьник, газ, баллон, отравление


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Ранее 05.09.2024 15:59 Мск СМИ: В школе Нижневартовска умер подросток

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