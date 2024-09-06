Десять счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках арестовали

Десять банковских счетов Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии, были заморожены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Следствие арестовало средства Котельникова в июне. Деньги на этих счетах все еще заморожены, чтобы предотвратить их скрытие доверенными лицами предпринимателя.

Котельников был арестован по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня. 8 июля он скончался в московском СИЗО-4 "Медведь". По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, смерть связана с условиями содержания в карцере. По ее словам, помещение в карцер в жаркую погоду допустимо только в крайних случаях, находиться там в духоте практически невозможно.

Как выяснилось, Котельников был знаком с предполагаемыми соучастниками бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и фактически является еще одним фигурантом этого дела.

Ранее сообщалось, что Котельников был приближенным бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве и находится под арестом.