В Екатеринбурге начали судить экс-заведующую детсада, куда ходил убитый в семье опекунов Далер

В Екатеринбурге перед судом предстала бывшая исполняющая обязанности заведующей муниципального детского сада. Женщину обвиняют в халатности, приведшей к убийству 5-летнего опекаемого мальчика Далера.

Расследование показало, что заведующая знала, что у ребенка в августе 2022 года были различные телесные повреждения, но не сообщила об этом в органы профилактики и управление социальной политики. Более того, она направила в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции ложные сведения, что никаких травм у мальчика якобы нет.

Ориентировка на розыск Далера

По версии следствия, также сотрудница не сообщила в управление соцполитики, что с января по декабрь 2022 года ребенок без уважительной причины не посещал детский сад более 200 дней, а с начала сентября 2022 года вовсе перестал появляться в учреждении.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все это не позволило выяснить условия проживания ребенка в приемной семье и решить вопрос о прекращении опеки над ним со стороны женщины-опекуна, которая, по версии следствия, в начале декабря 2022 года убила его. Сейчас суд приступил к рассмотрению уголовного дела теперь уже бывшей заведующей.

Вероника Наумова

Напомним, недавно началось рассмотрение дела опекунши Вероники Наумовой и ее племянника Даниила Егольникова. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением. Сама опекунша уже заявила, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться".

Ранее была осуждена бывший ведущий специалист отдела опеки и попечительства Евгения Вознесенская, которая не стала проверять семью опекунов, где погиб мальчик.