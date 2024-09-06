В Тульской области произошел крупный пожар на территории завода "Пластик"

Пожар произошел на складе в Узловском районе Тульской области. Внутри здания находятся бочки с моторным маслом. На данный момент возгорание полностью ликвидировано, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным СМИ, пожар произошел на территории завода "Пластик". Он начался вечером в четверг. Огонь распространился на площади в 2 тысяч квадратных метров. Для помощи в тушении был привлечен пожарный поезд. Спустя несколько часов возгорание было локализовано.

По данным МЧС, удалось не допустить распространения огня на соседние три производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет.