Мьянма захотела менять рис и масло на нефть из России

Мьянма захотела вести бартерную торговлю с Россией.

"Мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России", - сказал ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.

Напомним, в 2018 году Россия подписала соглашение на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Индонезии в обмен на закупку национальных товаров, включая продукты питания. Однако затем сделка была отменена, вероятно, из-за давления США, выступавших против того, чтобы Индонезия покупала российские истребители.

А в последнее время Россия и Китай обсуждают использование схемы бартера в торговле, сообщил Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей. При этом две сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью, поскольку Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, контролируемых США.

Также и премьер Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом России Владимиром Путиным вполне официально предложил расширить торговлю, используя бартер.