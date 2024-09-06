Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях могут отложить

Положения законопроекта о запрете размещения рекламы в соцсетях, признанных в России экстремистскими, могут вступить в силу через полгода после его подписания. Об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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Законопроект был внесен в Госдуму в конце июня. Он предполагает и запрет рекламы данных соцсетей. В июле он был принят в первом чтении. Во втором его планируется рассмотреть осенью.

По словам Горелкина, к нему обратилась "Ассоциация блогеров и агентств", которая объединяет ведущие российские продюсерские и креативные агентства, специализирующиеся в инфлюенс-маркетинге, с просьбой внести поправку о том, предусматривающую вступление положений законопроекта в силу через полгода после его подписания.

Представители ассоциации поддерживают концепцию законопроекта, но опасаются, что многие блогеры не успеют привести в порядок свои контракты с рекламодателями. Поэтому предлагают внести поправку, предусматривающую вступление положений законопроекта в силу через полгода после его подписания. Многие блогеры опасаются, что просто не успеют привести в порядок свои контракты с рекламодателями.

"Лично я это предложение поддерживаю. Знаю, что многие коллеги также считают его жизнеспособным. Думаю, что оно имеет шанс оформиться в виде поправок ко второму чтению законопроекта", - написал депутат.