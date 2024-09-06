Из щеки достали пять осколков: прикамец добился компенсации за испорченную внешность

Житель Пермского края благодаря судебным приставам добился компенсации за испорченную внешность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Прикамец пострадал в драке: пьяный мужчина набросился на него и ударил в лицо горлышком от пивной бутылки. В итоге пострадавшему пришлось обратиться за помощью к медикам, которые наложили 20 швов и достали из щеки пять осколков стекла. Пострадавший долгое время лечился в стационаре, наблюдался амбулаторно, однако полностью восстановиться ему не удалось - остался шрам. Он изменил внешность мужчины настолько, что он был вынужден скрывать рубец под капюшоном.

На нападавшего завели уголовное дело. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия и приговорил к условному заключению на три года. Также суд взыскал с обидчика прикамца 100 тыс. руб. в пользу потерпевшего.

Однако платить деньги осужденный не спешил. Приставы наложили арест на его банковские счета, однако к погашению долга это не привело. Узнав, что осужденный официально трудоустроен, пристав обратился со взысканием на зарплату неплательщика. Как только потерпевшему была выплачена вся сумма задолженности, ограничения в отношении должника были сняты.