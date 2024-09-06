"Уникальный медицинский объект". В Академическом открылась новая взрослая поликлиника

Накануне, 5 сентября, в Академическом районе Екатеринбурга состоялось торжественное открытие новой взрослой поликлиники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", поликлиника будет оказывать жителям широкий спектр медицинской помощи. Передовой объект, оборудованный по последнему слову медицинской техники, осмотрели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов. А сразу после открытия на площадке прошла видеоконференция с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

"Красавица-поликлиника – это не только уникальный медицинский объект. Архитектура, современный дизайн заслуживают уважения, и на презентации это видно. Хочу отметить, что она располагается в новом районе Академический, где также расположено большое количество открывающихся учреждений для детей, идет строительство жилья", - отметил Мурашко.

9-этажное здание взрослой поликлиники №3 ЦКГБ №6 менее чем за два года построила компания "Атомстройкомплекс" в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда" с использованием механизмов инфраструктурного меню. На площади более 16 тысяч квадратных метров организованы 20 терапевтических участков, отделение неотложной помощи, травмпункт, женская консультация.

Предусмотрено несколько операционных, отделение физиотерапии, эндоскопии. Учреждение располагает флюорографом, двумя маммографами, костным денситометром, компьютерным томографом и двумя рентгенами. В смену здесь смогут принять до 1200 пациентов: сама поликлиника рассчитана на 980 посещений, женская консультация – на 150, травмпункт – на 70.

Строители обеспечили максимальный комфорт как для посетителей, так и для персонала. В здании реализована безбарьерная среда: главный вход в поликлинику выполнен без ступеней, для перемещения по этажам предусмотрено четыре лифта. Установлены киоски электронной очереди и удобная мягкая мебель. В благоустройстве прилегающей территории применены нескользящие покрытия, установлены лавочки.

"Мы вышли на строительную площадку в ноябре 2022 года, а в мае 2024 года получили разрешение на ввод. Все работы выполнены с высоким качеством, в тесном взаимодействии с медицинскими экспертами. В строительстве медицинских объектов первостепенное значение имеет медицинская технология, которая обуславливает инженерные и архитектурные решения. Это и подведение медицинских газов, которые необходимы для жизнеобеспечения пациентов в операционный и реабилитационный периоды, и соблюдение специальных требованию к системам отопления, кондиционирования и вентиляции, устройству слаботочных сетей. Мы хорошо знаем медицинскую технологию и умеем с ней работать", - рассказал директор ЗАО "Отделстрой" (входит в ГК "Атомстройкомплекс") Евгений Беляев.

Выполнить в сжатые сроки такой объем работ "Атому" помог накопленный уникальный опыт по строительству передовых медицинских объектов. В портфолио компании – Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, Центр медицины катастроф, нескольких подразделений НМТК "Микрохирургия глаза" и других медучреждений.

Прямо сейчас "Атом" в рамках национального проекта "Здравоохранение" возводит новую поликлинику детской городской клинической больницы №9 на перекрестке улиц Готвальда и Одинарка. Завершить строительство здания площадью порядка 7500 квадратных метров планируют уже в следующем году.