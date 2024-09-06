Задержание в Белоруссии японского агента предотвратило возможный ракетный удар по стране

Данные задержанного в белорусском Гомеле предполагаемого японского шпиона, юриста Масатоси Наканиси, могли использовать Америка или Украина. Результатом работы со снимками мог стать ракетный удар по Белоруссии.

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"Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Белоруссии. Между США и Японией очень тесные связи. Я поступил плохо, нехорошо. Я раскаиваюсь в этом", - цитирует Наканиси БелТА.

Наканиси был задержан КГБ перед вылетом из Белоруссии. Содержимому ноутбука японца очень обрадовались бы в спецслужбе, куда он намеревался прийти, прибыв в Токио.