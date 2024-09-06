Спрос на семейную ипотеку восстанавливается после падения

На фоне ужесточения условий по программе семейной ипотеки и отмены льготной, граждане после спада в июле 2024 года начали снова активно подавать заявки на жилищные кредиты.

Как сообщили аналитики и участники рынка, 49% из всего объема заявок приходились на семейную ипотеку. По сравнению с июлем рост составил 10% и продолжает расти. По словам экспертов, эта льготная программа кредитования осталась одной из немногих доступных для покупателей.

При этом ситуация на рынке первичного жилья остается очень сложной, формируется отложенный спрос, что в будущем может привести к сокращению доступного предложения и новой волне роста цен, сообщают "Известия".

Ранее генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил, что льготная ставка в 6% годовых по государственной программе "Семейная ипотека" в ближайшее время не будет меняться. "Об этом речи вообще нет, это базовый принцип, о котором говорил президент", - сказал он.