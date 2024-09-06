Сырский назвал цели вторжения в Курскую область

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область преследует цель не допустить наступления России с этой территории.

Среди других целей главком ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN заявил отвлечение российских войск с других направлений, создание "зоны безопасности", недопущение трансграничных обстрелов, захват военнопленных и подъем морального духа украинцев.

Сырский отметил, что Москва готовила наступление из Курской области.

Ране Сырский признал, что попытка ВСУ провалилась.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.