В Карелии арестован бизнесмен, виновный в отравлении 80 человек

Предприниматель из Карелии, шаурмой которого отравились более 80 человек, заключен под стражу на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Ранее по факту массового отравления жителей города Сегежи было заведено уголовное дело. С 30 августа по 3 сентября в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 местных жителей, в том числе дети. Они сообщили, что приобретали готовые продукты питания в одном из торговых павильонов, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен был задержан. По данным республиканского Минздрава, к медикам обратились 80 человек.

Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что по результатам лабораторных исследований в материалах от первых трех отравившихся обнаружена сальмонелла. В связи с выявленными грубыми нарушениями составлен протокол о временном запрете деятельности ИП, материалы переданы в суд.

Ранее Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России приступило к работе над новым национальным стандартом для шаурмы. В стране до сих пор не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции. Новый стандарт требуется на фоне рисков массовых отравлений шаурмой, которая является продуктом массового спроса.