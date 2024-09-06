Более 500 частных клиник в России отказались от абортов

Более 500 российских частных клиник отказались делать аборты.

Как говорится в сообщении на сайте РПЦ, более чем в 71 регионе поддержана инициатива патриарх Московский и всея Руси Кирилла по ограничению абортов; 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, это 18% от всех клиник в стране, которые имеют лицензию осуществление абортов.

Отмечается, что закон, запрещающий склонение женщин к аборту, "принят в 10 регионах Российской Федерации, и до конца года ожидается увеличение этой цифры вдвое".

Напомним, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока, на котором по желанию женщины возможен аборт - с 12 недель до 9.