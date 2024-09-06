Власти США обвинили ведущего "Первого канала" Саймса в нарушении санкций

Минюст Соединенных Штатов предъявил обвинение в нарушении антироссийских санкций ведущему "Первого канала" Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии.

На сайте ведомства говорится, что супруги участвовали в схеме по нарушению ограничительных мер в интересах телеканала, который попал под санкции в мае 2022 года. С июня того же года по настоящее время Дмитрий и Анастасия Саймс выступали в качестве ведущего и продюсера программ на телеканале, за что, в том числе получили более $1 млн, личный автомобиль и водителя, а также пособие на квартиру в Москве. Кроме того, в обвинительном заключении указывается, что супруги могли участвовать в схеме по отмыванию денег, якобы зная, что сделки были направлены на сокрытие доходов, полученных от нарушений Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Из второго обвинительного заключения следует, что Анастасия Саймс могла также участвовать в схеме по нарушению санкций США в интересах бизнесмена Александра Удодова, который попал под ограничения в феврале 2023 года. Она вместе с другими лицами приобретала для Удодова предметы искусства и антиквариат в галереях и аукционных домах США и Европы, после чего переправляла их в резиденцию в Хантли, где они хранились для последующей отправки в Россию. Взамен Саймс получала компенсацию и вознаграждение за услуги.

Американский Минюст также опубликовал фотографии картины и статуэтки, которые хранились в резиденции супругов и якобы были предназначены для Удодова.

В заявлении говорится, что Дмитрий и Анастасия Саймс проживают в Хантли (США). Они остаются на свободе и, предположительно, находятся в России, сообщает Forbes.

Ранее США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения США затронули главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.