Депутаты хотят ввести госрегулирование цен на продукты

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" 6 сентября внесут в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания.

Предлагается предусмотреть механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Размер предельных наценок устанавливается высшим исполнительным органом субъекта, но не может превышать для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, более 5% к отпускной цене производителя таких товаров, а для организаций розничной торговли - более 15%.

Как заявил глава партии Сергей Миронов, ограничение должно распространяться на мясо, рыбу, масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капуста, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого перечня правительства.

Депутат отметил, что стоимость продуктов растет, "как на дрожжах", а ценники менеджерам и продавцам приходиться переписывать каждый день, причем разница между ценой закупки и реализации может отличаться в несколько раз, а в некоторых случаях - даже в десятки раз.

В случае принятия данной инициативы, например, средняя стоимость литра молока составит около 44 руб..за литр, отметил Миронов.

Ранее Центробанк РФ заявил, что в среднем по России в июле годовая инфляция составила 9,13% (в июне – 8,59%). Рост цен ускорился в 76 регионах, сильнее всего – на Северном Кавказе.