Роскомнадзор предложил порядок ведения реестра блогеров

Роскомнадзор разработал проект приказа, описав порядок ведения реестра блогеров, у которых 10 тыс. и больше подписчиков.

Документ может вступить в силу 1 ноября. Ведомство предложило включать в реестр наименование персональной страницы и ее адрес в интернете, телефонные номера и адреса электронных почт владельца и администратора страницы в соцсети. Также предполагается включить данные о пользователе соцсети. Для физлиц это будет ФИО, для юрлиц — название организации, организационно-правовая форма и регистрационный номер, а для ИП — фамилия, имя и отчество, а также регистрационный номер. Информация о наименовании страницы и ее адрес в интернете будут общедоступными.

В реестре также будет указан IP-адрес компьютера, с которого пользователь и администратор зарегистрировались в соцсети. Об изменении в каких-то из этих данных или удалении страницы необходимо сообщить Роскомнадзору, сообщает Forbes.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов с числом подписчиков от десяти тысяч передавать в Роскомнадзор (РКН) собственные данные, ведомство будет включать их в реестр. Также идет речь о том, что будет и "черный" реестр. А если блогер не в белом списке, то получить донаты и деньги за рекламу ему будет нельзя, а подписчикам будет запрещено даже репостить контент.