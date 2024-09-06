Ставка по семейной ипотеке не изменится в ближайшее время

Льготная ставка в 6% годовых по государственной программе "Семейная ипотека" в ближайшее время не будет меняться.

Как заявил генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, "об этом речи вообще нет, это базовый принцип, о котором говорил президент".

Отмечается, что "ДОМ.РФ" предлагает снизить процентную ставку для семей на покупку квартир большей площади (от 55 кв. м) и ввести дополнительные вычеты при рождении третьего и последующих детей, сообщает ТАСС.

Ранее Минфин России официально объявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Взять кредит можно на квартиру в новостройке или на строительство индивидуального жилого дома. Ранее о продлении программы говорил Владимир Путин, однако некоторые банки приостановили выдачу кредитов из-за отсутствия подтверждения со стороны властей конкретных условий ипотеки.