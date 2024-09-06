НАТО: Украина добилась многого в ходе операции в Курской области

Вооруженные силы Украины добились в Курской области. Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, при этом трудно сказать, как будет развиваться ситуация.

Глава НАТО указал, что Украина имеет право использовать, в том числе ракеты дальнего действия, которые могут достигать военных целей на российской территории.

"Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, которые все еще соблюдают ограничения, смягчили их", — отметил Столтенберг, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что бывший офицер парашютно-десантного полка ВС Франции принимал участие в планировании атаки ВСУ на Курскую область. В задачу его полка входило осуществление диверсий на российской территории.