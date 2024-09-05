Игорь Бабушкин обратился к участникам молодежного форума "БерегА": Вы – главные строители будущего!

В Астраханской области состоялась церемония закрытия Молодёжного образовательного форума Южного федерального округа «БерегА» платформы Росмолодёжь.События.

Форум объединил 350 школьников, студентов и молодых специалистов из Южного федерального округа и регионов России, Узбекистана и республики Беларусь, а также 50 участников смены молодых лидеров Прикаспия.

«Мы хотим, чтобы каждый из вас нашел свое призвание и развивался в сфере, в которой хочет достигать высоких результатов. Вы – главные строители будущего, а созданный у нас в Астрахани Международный клуб дружбы станет отличной площадкой для этого», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

В этом году ряд площадок был открыт для астраханцев и гостей города. Мероприятия проходили на набережной Волги, где совсем недавно появился Молодёжный центр «Коса». Впервые состоялась международная смена молодых лидеров стран Прикаспия. В ходе работы были разработаны концепции для повышения узнаваемости Прикаспийского региона и его туристической привлекательности.



Для участников были организованы встречи, лекции и мастер-классы от профильных спикеров, встречи с кадровыми специалистами, а также собеседования с руководителями предприятий. Одним из образовательных мероприятий форума «БерегА» стала встреча с участниками губернаторского проекта «Кадры решают всё» и членами молодёжного правительства региона.

Деловые мероприятия форума дополнила обширная экскурсионная и культурная программы, которые позволили участникам смены увидеть богатое историческое, культурное и природное наследие Астраханской области, а также промышленные предприятия, и открыть для себя новые возможности для последующего развития.

В этом году определено 7 победителей конкурса Росмолодежь.Гранты, которые получили финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Среди них двое астраханцев – Маргарита Демехина и Максим Степанов.

Организаторами молодежного образовательного форума ЮФО «БерегА» выступили Росмолодёжь, агентство по делам молодёжи Астраханской области, правительство региона под патронажем аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.