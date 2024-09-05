Стали известны промежуточные результаты реализации нацпроектов в Астраханской области

Сегодня под председательством губернатора Игоря Бабушкина прошло рабочее совещание по вопросу реализации региональных проектов в рамках федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов.

Всего в регионе действуют 13 национальных проектов, благодаря которым строят школы и детские сады, ремонтируют дороги, оснащают учреждения здравоохранения и обустраивают новые общественные пространства. Всего на их осуществление было выделено 70 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков доложил о ходе исполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2019 года в его рамках были завершены работы по ремонту 139 автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 568,4 км, создан центр управления дорожным движением, всего построили и отремонтировали 150 объектов. На эти цели было выделено 18,3 млрд рублей.

По инициативе губернатора Астраханской области, в 2022 году приступили к капитальному ремонту мостов. В планах реконструировать еще ряд объектов дорожной инфраструктуры.

Доклад также представил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин. За период с 2019 по 2024 гг. было направлено 6 млрд рублей. Данная финансовая поддержка помогла создать службу санавиации, приобрести около 1000 медицинских приборов, произвести ремонт в поликлиниках и больницах.

О нацпроектах «Малое и среднее предпринимательство», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт» информировала министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская.

По словам руководителя регионального минэкономразвития, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализуемому совместно с министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности, увеличено количество контрактов и получателей грантов, продолжается осуществление поддержки самозанятых граждан.

Промежуточные итоги нацпроекта «Экология», в который входят проекты «Оздоровление Волги», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», представил заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Владимир Волченков. На их осуществление было выделено свыше 8 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов.

Уже приобретено более 800 единиц специализированной техники для предотвращения лесных пожаров. В Икрянинском, Лиманском и Наримановском районах ввели в эксплуатацию 6 гидротехнических сооружений. Благодаря нацпроекту в регионе создано четыре новых особо охраняемых природных территорий, обустроено 8 туристских маршрутов, что позволило увеличить количество посетителей природных парков «Волго-Ахтубинское междуречье» и «Баскунчак». К концу 2024 года завершатся мероприятия в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» по расчисткам водных объектов.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексей Набутовский сообщил о планах реализации новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Кадры» и других.

Глава региона отметил, что национальные проекты очень важны для Астраханской области. Работа по их выполнению будет продолжена.